صحيفة: مسؤول إسرائيلي التقى قيادات درزية سورية

العالم - سوريا

وتحدث المصدر للصحيفة عن مقترح إسرائيلي يمنح السكان تصاريح عمل لدخول الكيان الإسرائيلي للعمل صباحا والعودة لسوريا مساء.

وأشارت إلى أن قرى وبلدات في جنوب سوريا رفضت سابقا مساعدات إنسانية عرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه "ليس واضحا ما إذا كانت الإستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية لحماية الحدود ستُنفذ".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، التقى رئيس المرحلة الانتقالية ابو محمد الجولاني وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

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كما شهدت محافظات جنوب سوريا، خصوصا السويداء والقنيطرة ومدينتي بصرى الشام ونوى في ريف درعا، مظاهرات ووقفات شعبية احتجاجا على تصريحات نتنياهو التي طالب فيها بنزع السلاح في المنطقة، ومنع انتشار الجيش السوري الجديد فيها.