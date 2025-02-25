استطلاع: الناخبون الأمريكيون يعتقدون أن استيلاء بلادهم على غزة "فكرة سيئة"

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وأوضحت نتائج الاستطلاع أن الناخبين منقسمون بشأن ما إذا كان ترامب جادا بشأن استيلاء الولايات المتحدة على غزة ويعتقدون أنها "فكرة سيئة".

وأشارت النتائج إلى أن 54% من الناخبين يؤيدون تعامل ترامب مع الصراع بين "إسرائيل" وحركة حماس الفلسطينية، أما الناخبين الذين "سمعوا" عن اقتراح ترامب بأن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على غزة لإعادة إعمارها فبلغت نسبتهم 67%، اعتقد 47% منهم أن الرئيس الأمريكي جاد فيما اقترحه، بينما أعتقد 53% منهم بأنه كان يتظاهر لبدء المفاوضات.

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وأعرب 70% من الناخبين عن اعتقادهم بأن الاستيلاء على غزة "فكرة سيئة"، كما عارض 56% من الناخبين تهجير الفلسطينيين من غزة لإعادة إعمارها.