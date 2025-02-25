محادثات بين إيران والترويكا الاوروبية بشأن القضية النووية ورفع العقوبات

العالم - ايران

وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على منصة "إكس": "على هامش زيارة وزير الخارجية إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان، أجريت جولة جديدة من المحادثات البناءة مع المسؤولين السياسيين للدول الأوروبية الثلاث، وتبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات".

واضاف: أكدت كافة الأطراف التزامها بإيجاد حل دبلوماسي وتفاوضي، وتم الاتفاق على استمرار المحادثات.

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وكان وزير الخارجية عباس عراقجي قد زار جنيف لحضور وإلقاء كلمة في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح والدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والتقى عراقجي مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك وزراء الخارجية؛ الإندونيسي سوغيونو، والكويتي عبد الله اليحيى، والفنزويلي إيفان خيلبيندو، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأرميني أرارات ميرزويان والكوبي بورنو رودريغز.