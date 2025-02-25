ماكرون: يمكن التوصل إلى هدنة في أوكرانيا خلال أسابيع

العالم - أوروبا

وكان ماكرون يتحدث في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية بعدما عقد مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض اجتماعا خصّص في جزئه الأكبر لبحث الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قال: "أولا، نحن بحاجة إلى هدنة. أعتقد أنه يمكن التوصل إليها خلال الأسابيع المقبلة".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن الهدنة المنشودة تتزامن مع إجراء مفاوضات شاملة، مؤكدا أن وصول ترامب إلى السلطة أدى لتغير قواعد اللعبة بشأن الحرب في أوكرانيا، على حد قوله.

وأضاف ماكرون: "رسالتي أن نعمل معا للحفاظ على ضمانات أمنية لنتأكد من احترام روسيا عملية السلام".

وكان ترامب قد أكد عقب استقباله ماكرون -الاثنين- أن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع، مضيفا أن مسؤولية الحفاظ على السلام في أوكرانيا يجب أن تتحملها أوروبا وليس واشنطن وحدها، وموضحا أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر قوات أوروبية بأوكرانيا.

وبدوره، أكد ماكرون أن نشر قوات حفظ سلام سيشكل جزءا من الضمانات الأمنية لكييف، ويقول إن السلام لا ينبغي أن يكون استسلاما أوكرانيًا.

وقال ماكرون إنه أجرى نقاشا جيدا مع ترامب "وهدفنا بناء سلام مستدام وهذا ما سنواصل بحثه"، مضيفا "هذه لحظة مهمة لأوروبا ونحن مستعدون لنكون شريكا دفاعيا قويا".

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واعتبر الرئيس الأميركي أن الحرب في أوكرانيا "يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة، ولن نسمح بحدوث ذلك ويتعين علينا إنهاء الحرب الوحشية الدموية للغاية"، مرجحا أن تكون قد تسببت في مقتل نحو 700 ألف جندي من الجانبين.

وبشأن ما عرف باتفاق المعادن مع أوكرانيا، أوضح ترامب أن "مفاوضات الاتفاق تقترب من نهايتها وسنستعيد أموالنا وستعود بالنفع أيضا على أوكرانيا"، مضيفا: "لن تكون هناك حرب في أوكرانيا بمجرد إبرام صفقة معادن بين واشنطن وكييف".

وقال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يأتي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إلى واشنطن لتوقيع الاتفاق. وبشأن لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب إن "اللقاء سيتم، لكن لا أعلم متى".

وأصبح ماكرون أول زعيم أوروبي يزور ترامب منذ عودته إلى السلطة قبل نحو شهر. وزار ماكرون البيت الأبيض لحضور جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة شملت مشاركة الرئيسين في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة السبع عن أوكرانيا.

وقبل لقائه ترامب، أشاد ماكرون بـ"شجاعة" أوكرانيا في مواجهة "المعتدي" الروسي وفق تعبيره، وكتب: "منذ 3 سنوات، تحارب أوكرانيا بشجاعة تستحق الاحترام ضد المعتدي، روسيا". مضيفا -في منشور على منصة إكس- أن "دعمنا الثابت لأوكرانيا سيتواصل، وأنا في واشنطن لأذكر بذلك ولإحراز تقدم مع الرئيس ترامب وحلفائنا".