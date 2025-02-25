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السودان يسحب سفيره من كينيا ويعلن إجراءات تصعيدية ضد نيروبي

السودان يسحب سفيره من كينيا ويعلن إجراءات تصعيدية ضد نيروبي
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

في خطوة تصعيدية، أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، حسين الأمين الفاضل، عن سحب سفير السودان من كينيا، وذلك احتجاجاً على استضافة نيروبي لمؤتمر لقوات "الدعم السريع" ومؤيديها.

العالم _ السودان

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الفاضل أن السودان سيبدأ بحظر دخول المنتجات الكينية، بما في ذلك الشاي، إلى أراضيه، كما يعتزم تقديم شكاوى ضد كينيا إلى المنظمات الدولية.

واعتبرت الحكومة السودانية أن استضافة كينيا للاجتماعات تمثل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وخرقاً للمواثيق الدولية. من جانبها، بررت كينيا استضافة المؤتمر بجهودها لإنهاء النزاع في السودان، إلا أن الفاضل أكد أن الرئيس الكيني، ويليام روتو، يتدخل في الشؤون السودانية ويدعم قوات الدعم السريع.

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كما أشار الفاضل إلى أن الحكومة السودانية كانت قد سحبت سفيرها في نيروبي سابقاً بسبب استقبال كينيا لقائد الدعم السريع بشكل يليق بالزعماء الفاتحين.

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