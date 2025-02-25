تونس.. ضرورة محاسبة مسؤولي الكيان المحتل على جرائمهم ضد الفلسطينيين

العالم _ تونس

وفي كلمة ألقاها عن بُعد خلال الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، قال النفطي: "ترحب تونس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها تؤكد على ضرورة محاسبة مسؤولي الكيان المحتل على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "تُشيد تونس بمواقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وتجدد موقفها الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المسلوبة".

وأشار النفطي إلى أن العالم يشهد بداية تشكل مجتمع إنساني يسعى إلى العدالة والكرامة، في ظل عجز المجتمع الدولي التقليدي عن القيام بدوره الكامل.

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يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتكب كيان الاحتلال بدعم أمريكي، عمليات إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.