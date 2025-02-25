عدوان الاحتلال يتصاعد في الضفة .. اعتقالات في الخليل واقتحام مسجد بنابلس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، مخيم الفوار جنوبي الخليل وشنت حملة دهم واعتقال.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين، بينهم أسرى محررون بعد دهم منازلهم وتخريبها خلال اقتحام المخيم.

وأضافت أن القوة المقتحمة دهمت منازل لعائلات العبادلة وأبو ربيع والعوادي واحمرو، حارات المقوسي والطيطي وقاسم وشارع الواد، وسط عمليات تكسير وتحطيم لمحتويات المنازل وممتلكات المواطنين.

وطالت الاعتقالات الأسرى المحررين، فراس أطبيش، وحسين أطبيش، ومحمود محمد أبو وردة، وأحمد عطية أبو وردة، ووعد جمال البدوي، والشاب محمد سعيد العبادلة.

وتزامن اقتحام مخيم الفوار مع تحليق لطيران الاحتلال المروحي على ارتفاع منخفض في أجواء محافظة الخليل، واقتحام للمنطقة الجنوبية.

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ويتعرض مخيم الفوار، لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال وسط عمليات ترهيب وتنكيل بحق المواطنين واقتحام للمنازل واعتقالات وتحقيق ميداني.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ودهمت مسجداً ومقبرة في المنطقة الغربية من المدينة وعاثت بهما فساداً وخراباً.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا مسجد الإمام علي وقاموا بتكسير محتوياته وتعطيل سماعاته.

تزامن ذلك مع اقتحام المقبرة الغربية في المدينة، وتنفيذ عمليات تفتيش داخلها، وفي المحال التجارية المحيطة بها.

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وانتشر جنود الاحتلال على امتداد شارع المأمون والجامعة القديمة، وأبو عبيدة وشارع الجامعة، وسط عمليات عرقلة لحركة المواطنين.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال حطمت محتويات عدة محال تجارية وصادرت كاميرات المراقبة في محيط المقبرة الغربية في مدينة نابلس، كما احتجزت أحد الشبان في شارع المأمون رغم الأجواء الباردة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس، وبلدة يتما جنوباً حيث اعتقلت الشاب صالح صنوبر بعد دهم منزله.