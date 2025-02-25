ما سرّ رسالة نجم ريال مدريد للملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟

العالم- الجزائر

ونشرت بطلة أولمبياد باريس الأخير على حسابها على إنستغرام صورة قميص اللاعب الذي يحمل الرقم 22 في نادي ريال مدريد، والذي تظهر فيه بوضوح عبارة: “To Imane, Stay strong always”.

ويأتي هذا الدعم للملاكمة في سياق تجدد الهجوم عليها، ومنعها من المشاركة في منافسات مستقبلية، بذريعة “التشكيك في هويتها الجنسية”.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة، أبرز هيئة مناوئة للبطلة الجزائرية، قد رفع مؤخرًا دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية التي سمحت لإيمان خليف بالمشاركة في أولمبياد باريس.

ووفق ما ذكره في بيان له، يعتزم الاتحاد الدولي للملاكمة التوجه إلى القضاء لرفع دعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية مشاركة الجزائرية إيمان خليف والتايوانية يو-تينغ لين في أولمبياد باريس 2024. وقررت هذه الهيئة، برئاسة الروسي عمر كريمليف، “التقدم بشكوى إلى النائب العام السويسري (ستيفان بلاتر)”، كما تستعد لتقديم “شكاوى مماثلة” إلى النائبين العامين الفرنسي والأمريكي، وفق ما أفادت الإثنين.

ويأتي هذا القرار من الاتحاد، الذي لم يستوعب فوز الجزائرية بذهبية باريس، بعد أن أصبح يشعر بأن موقفه بات أقوى من أي وقت مضى، إثر المرسوم الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، في محاولة لمنع الرياضيات المتحولات جنسياً من ممارسة الرياضة النسائية.

ورغم ما تواجهه من حملات، تواصل إيمان خليف التدرب بشكل طبيعي تحسبًا لمنافسات مقبلة.

وكانت البطلة الجزائرية قد أكدت، في بيان أخير لها، أنها كرّست ثماني سنوات من التضحية والانضباط لتحقيق حلمها الأولمبي، مشددة على أنها لن تصمت أمام الأكاذيب والمعلومات المضللة التي يتم الترويج لها ضدها.

وعبّرت خليف عن رفضها لاستغلال اسمها وصورتها لأجندات شخصية أو سياسية، مؤكدة عزمها على المضي قدمًا في مسيرتها الرياضية بكل ثقة وإصرار.