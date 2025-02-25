قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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نواف سلام: لا سبيل لاحترام الخارج لدولتنا ان لم نلتف حولها
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نواف سلام: لا خلاص لنا الا باحتضان دولتنا
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رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يتلو البيان الوزاري امام البرلمان
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قوات الاحتلال تقتحم محيط مستشفى جنين الحكومي في الضفة الغربية
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إعلام عبري: تقرير عن أصداء انفجارقوي وسط إسرائيل
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
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قوات الاحتلال تقتحم قرية حبلة جنوب قلقيلية في الضفة الغربية
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آليات الاحتلال تطلق النار على بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس جنوب قطاع غزة
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قائد حرس الثورة الاسلامية: إسرائيل لديها هلع من تشييع قادة المقاومة
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لافروف يبحث مع نظيره الايراني حول سوريا والشرق الاوسط والاتفاق النووي