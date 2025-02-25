بالفيديو.. اخر تطورات تصعيد العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

العالم - مراسلون

وافادت مراسلة العالم، راية عروق، انه لازالت عمليات الاحتلال الاسرائيلي متواصلة لليوم السادس والثلاثين في مخيمات شمال الضفة الغربية ومخيم جنين.

واوضحت ان هناك اجتياح استمر لمدة ثلاثة ايام متواصلة لبلدة قباطيا جنوبي جنين، فيما انسحبت قوات الاحتلال الليلة الماضية بعدما دمرت ممتلكات الفلسطينيين هناك واقتحمت مئات المنازل. مضيفة ان هذه الاجتياح اسفر عن اصابة شابا واعتقال عدد من المواطنيين.

اما في مخيم جنين لازال الاحتلال الاسرائيلي يحاصر المخيم منذ 36 يوما وسط حرق وهدم لمنازل المواطنين، وادخال الاحتلال لدبابته العسكرية للمخيم.

وعن حركة النزوح الفلسطنيين ان 40 الف نازح خرجوا من مخيماتهم سواء من مخيم جنين وطولكرم ونور شمس نازحوا الى الجمعيات المعنية في المدن المحيطة، والبعض من هؤلاء النازحيين توجه لمنازل اقربائهم. واشارت الى ان هؤلاء النازحين يمنع عودتهم الى منازلهم.

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