ايران.. كشف الستار عن أحدث الإنجازات العسكرية في مناورات ذوالفقار +فيديو

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تمتلك ايران مجموعة واسعة من انظمة الدفاع الجوي التي تلعب دورا حيويا في حماية امن البلاد وتعزيز قدراتها لردع الهجمات ومواجهتها.

استخدمت في المناورات منظومة الدفاع الجوي '15 خمسة عشر خرداد' حيث تمكنت من تحديد وتدمير أهداف معادية كانت تحاول التسلل إلى منطقة المناورات وذلك بفضل شبكة متكاملة للدفاع الجوي، والتي استطاعت بدورها التعرف على الأهداف بدقة عالية وإسقاط الطائرات المعادية بعد عملية اكتشاف ورصد ناجحة.



وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، ان "على الجميع أن يعلم أن إيران تمتلك حاليا أحدث المنظومات وأكثرها تقدما في العالم، والتي لديها القدرة على مواجهة أي نوع من العدوان، وإذا أخطأ العدو في حساباته فإن الدفاعات الجوية للبلاد جاهزة لمواجهة أي تحرك جوي".

ونجحت منظومة مجيد الدفاعية، باستخدام المعلومات الدقيقة التي تلقتها من الكواشف الكهروضوئية لمنظومة الكشف السلبي منير، في إصابة الطائرات المسيرة المهاجمة.

واكد قائد منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق إيران، العميد نصرالله هوشمند، ان "هذه التقنيات التي تم اختبارها اليوم هي من إنجازات المتخصصين الإيرانيين. اليوم قمنا بتقييم هذه الأنظمة الدفاعية على ارتفاعات منخفضة وعالية، حيث تمكنت من تحديد وتدمير أهدافها الحقيقية، والتي كانت تتحرك بسرعة عالية وفي مسار الهجوم".

ولاول مرة في هذه المناورة تم تنفيذ عمليات صاروخية مشتركة بين البحرية للجيش والقوات الجيوفضائية لحرس الثورة الاسلامية، وتم خلالها اغرق هدف بحري في شمال المحيط الهندي بالكامل بواسطة صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي تم اطلاقها في وقت واحد، كما تمكنت طائرة أرش الانتحارية المسيرة التي تعد الركيزة الاساسية لاستراتيجية الدفاع للبلاد من اصابة هدفها المحدد وتدميره بنجاح بعد قطع مسافة الف ومئتي كيلومترا.

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