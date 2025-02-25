الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء سلامي: احتلال الإسرائيلي يخشى قوة ووحدة الشعوب

اللواء سلامي: احتلال الإسرائيلي يخشى قوة ووحدة الشعوب
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، أن الإحتلال الإسرائيلي يخشى من مراسم تشييع قادة المقاومة، مشددا على أن المشاركة الواسعة في تشييع الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين أظهرت مرة أخرى وحدة الشعوب الإسلامية وتضامنها.

العالم - إيران

وخلال مراسم افتتاح مشاريع عمرانية للحرس الثوري في شيراز، قال اللواء سلامي: لقد أدركنا أن أي دولة ضعيفة ستكون عرضة للهجوم، فالأعداء يدمرون الدول، ويشردون الشعوب، ويمنعونها من الاستفادة من مواردها. بل إنهم لا يتحملون حتى وجود الشعوب في الساحات الاجتماعية، وعندما يشاهدون عظمة وشموخ الأمم الإسلامية، ينتابهم الغضب والعمى السياسي.

وأضاف: لقد شهدنا تشييعًا مهيبًا واستثنائياً للقائد الشهيد والمجاهد العظيم، السيد حسن نصرالله، ورفيقه الدائم، السيد هاشم صفي الدين، من قبل الشعب اللبناني، حيث أظهرت هذه المشاركة الواسعة مرة أخرى وحدة الشعوب الإسلامية وتضامنها.

المزيد.. اللواء سلامي: اليوم نحن في مواجهة مباشرة مع اعتى القوى العالمية

وأكد اللواء سلامي أن السلوك النهبوي والمقيت للكيان الصهيوني كشف مجددًا عن أن قادته لا يمتلكون أي نصيب من الثقافة أو الأدب أو الإنسانية، حيث حلّقت طائراتهم فوق الحشود التي تجمعت لتوديع قادة المقاومة. هذا التصرف لم يكن إلا دليلاً جديدًا على خوفهم ورعبهم من قوة ووحدة الشعوب.

روابط ذات صلة

اللواء سلامي: شخصية الشهيد نصرالله مستلهمة من شخصية الإمام الخميني

اللواء سلامي: نجيد تماما كيفية التعامل مع الأعداء