وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره الروسي في طهران

العالم - إيران

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها سيتم التباحث بشكل مفصل حول جدول الأعمال الثنائي للعلاقات بين روسيا وإيران، التي تم رفعها رسميًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بعد توقيع الاتفاقية الجديدة بين الدولتين في 17 يناير في موسكو.

وأشار البيان إلى أن المناقشات ستشمل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل والمنفعة المشتركة، مع التركيز على تنفيذ مشاريع مشتركة رئيسية في مجالات الطاقة والنقل.

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من المتوقع أن يتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية المهمة، مثل الوضع في سوريا، والقوقاز الجنوبي، وأفغانستان، واليمن، ومنطقة الخليج الفارسي، فضلاً عن قضايا حل النزاعات في الشرق الأوسط، وقضايا بحر قزوين، والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).