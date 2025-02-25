رعد أعلن منح الثقة للحكومة: رفض الاحتلال للانسحاب يتطلب موقفا حازما

العالم - لبنان

وخلال مناقشة البيان الوزراي في جلسة البرلمان اللبناني اكد رعد أن المقاومة ستتعاون مع الحكومة وصولا الى انتخابات نيابية نزيهة.

وقال إن الحكومة أقرت حق اللبنانيين بالدفاع عن النفس وتعهدت أيضا بمسؤولية الدولة في حماية السيادة وإنهاء الاحتلال وهذا ما تأمل به المقاومة.

كما طالب الحكومة بتسريع عملية إعادة الاعمار وشدد على ضرورة إيقاف قرار منع هبوط الطائرات الايرانية الذي جاء انصياعا للادعاءات الصهيونية.

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ولفت رعد، الى أن "اللبنانيين بذلوا الكثير من التضحيات ليعيشون في بلدهم اسياداً وأحراراً وتطلعاً حالماً لتحقيق التقدم فيه وله".

وأكد رعد، أن "حرب الابادة المدعومة أميركيا هي حرب عدوانية أياً يكن سببها ولا يجيزها قانون او شريعة"، مضيفاً "الانتصار للحق والعدالة هو فعل اخلاقي تدعو له كل الديانات وتقاس على اساسه قيمة التحولات عبر التاريخ".

وقال "مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصبح الضمير العالميّ حبرًا على ورق"، مشدداً أنه "على الحكومة التراجع عن قرار منع الطائرات الإيرانية تلافياً للانصياع إلى الاملاءات الخارجية".

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وشدد على أن "الشعب الذي كان بالمدينة الرياضية لم يأت فقط من أجل التشييع بل جاء ليؤكد على خياره المقاوم"، لافتاً الى أنه "رغم كل المواجع الذي اصابتنا نحن نتعافى بسرعة الا باستثناء وجع مصابنا باستشهاد سماحة السيد نصرالله".

وتابع "من حقكن ان تعرفوا انه رغم كل ما توفر للعدو من اسلحة وتكنولوجيا يجب ان تصدقوا ان لم يرقى في الى مستوى مقاتلينا في الميدان".

وتوجه بالشكر إلى الجمهورية العراقية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما قدمته وما ستواصل تقديمه للبنان وشعبه ودعما لقضاياه رغم كل التحامل ضدها واستمرار محاصرتها".

وأكد رعد، أن "رفض الاحتلال الانسحاب الكامل يتطلب موقفاً حازماً يترجم بيان الرئيس عون وبري وسلام وتحمل الدولة مسؤولياتها لإتمام الانسحاب".

وتابع "العناوين الواردة في البيان الوزاري هي صياغات جديدة متناسقة وجميلة لكنها بمضمون ورد كثير منه في بيانات حكومات سابقة وهذا يعني أن مشكلة البلاد لم تكن يوما في النوايا وإنما في منهجية العمل".