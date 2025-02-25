الغارديان: مخاوف من عودة تنظيم ’داعش’ الإرهابي في سوريا

العالم _ سوريا

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك تزايدًا في نشاط تنظيم "داعش" الأرهابي في المنطقة، حيث يقوم بحشد خلاياه النائمة التي كانت مختبئة في الصحراء السورية لسنوات.

ونقلت الصحيفة عن مدير سجن "بانوراما" في الحسكة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن "داعش" استولى على أراضٍ جديدة وأسلحة بعد سقوط النظام السابق. وأكد أن التنظيم "يعيد بناء نفسه ببطء"، محذرًا من أن السجون ستكون من بين أهدافه الرئيسية.

كما أشار المسؤولون الأكراد إلى أن تهديد "داعش" أصبح أكبر من أي وقت مضى، حيث يستغل التنظيم الفراغ الأمني الناتج عن انهيار النظام السوري السابق.

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وتحتجز السلطات الكردية حاليًا ما بين 42,000 و65,000 من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وأقاربهم في السجون والمخيمات في المنطقة، مما يزيد من المخاوف من أن يستغل "داعش" الوضع الحالي لمهاجمة مرافق الاحتجاز.

في سياق متصل، تثير وجود القوات الأميركية في سوريا تساؤلات حول دورها في مواجهة "داعش"، خاصة بعد ادعائها الانضمام إلى القوات الكردية في عام 2014 لهزيمة التنظيم الإرهابي.