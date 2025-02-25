اعتقال فرنسيين بعد هجوم استهدف القنصلية الروسية في مرسيليا

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وأضاف أورانسكي في تصريح صحفي: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من إدارة الشرطة مساء أمس الاثنين، يبلغني بأنّ المشتبه بهما اعتقلا في تظاهرة مؤيّدة لأوكرانيا في وسط المدينة"، مضيفاً أنه "صباح اليوم، وردت أنباء تفيد بأنهما مواطنان فرنسيان".

وكان متحدث باسم القنصلية الروسية العامة قال لوكالة "تاس" الروسية في وقت سابق، إنّ أفراداً مجهولين ألقوا صباح الاثنين ثلاثة أشياء على مبنى البعثة الدبلوماسية، وانفجر اثنان منها.

هذا ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار بمبنى القنصلية. فيما طوّقت الشرطة الفرنسية المنطقة، التي فتشها خبراء إبطال القنابل. ونفذوا تفجيرين متحكم فيهما لأشياء مشبوهة.

وبدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقاً جنائياً في الهجوم على القنصلية العامة في مرسيليا.

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في وقت سابق من اليوم، أعلن القنصل العام الروسي في مدينة مرسيليا الفرنسية، ستانيسلاف أورانسكي، أن انفجارا وقع اليوم الاثنين داخل مبنى القنصلية.

وأفادت صحيفة La Marseillaise بأنه في ظل ظروف لا تزال غير واضحة حتى الآن، سمع صباح اليوم الاثنين دوي انفجار بالقرب من القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الفرنسية دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.