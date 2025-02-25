الأورومتوسطي يحذر: تهجير قسري وتدمير ممنهج بالضفة الغربية

العالم - فلسطين

وأكد المرصد في بيان اليوم الثلاثاء، أن تدمير جيش الاحتلال مخيمات اللاجئين في شمالي الضفة الغربية وتهجير سكانها يمثل فصلاً خطيراً من فصول النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني، والتدمير المنهجي وواسع النطاق لتلك المخيمات، ويشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وقال إن إعلان وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس" طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من تلك مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وإعدام سبل الحياة فيها، يمثل “محاولة لفرض واقع جديد يجعل عودتهم مستحيلة، على المدى القريب أو البعيد”.

وشدد المرصد على أن نشر وحدة من الدبابات والآليات ثقيلة في تلك المناطق ليس له ضرورة أمنية أو عسكرية، “وإنما يأتي في إطار تكريس السيطرة العسكرية” على شمالي الضفة الغربية المحتلة.



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وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد تسعى لفرض أمر واقع جديد في المناطق التي تخضع لسيادة السلطة الفلسطينية، وهو ما يعني إلغاء دورها في تلك المناطق، وقد يكون خطوة على طريق ضم الضفة المحتلة.

وأشار المرصد إلى أن إفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على مدار العقود الماضية والصمت الدولي إزاء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة شجّعها على توسيع عدوانها وتصعيده.

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي مطالب بالضغط الفعلي على “إسرائيل” لإنهاء عمليتها العسكرية شمالي الضفة الغربية المحتلة، والسماح بعودة السكان التي هجرتهم، والكف عن سياسة التدمير والتهجير.

وفي 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على مدينة جنين ومخيمها، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمعتقلين، وامتد لاحقا إلى طولكرم وطوباس.

وأسفر العدوان على جنين حتى الآن عن استشهاد 27 فلسطينيا وإصابة عشرات، فضلا عن تهجير 40 ألف فلسطيني، فيما استشهد في مخيمي طولكرم ونور شمس 12 مواطناً، وهجراً قسريا زهاء 14 ألف مواطن.