الجيش الإيراني وحرس الثورة ينفذان عملية صاروخية شمال المحيط الهندي

العالم - ايران

وأفادت "وكالة تسنيم الدولية للأنباء"، بأنه جرت العملية تحت قيادة مقر ذوالفقار للجيش، حيث أطلقت القوات البحرية للجيش صواريخ كروز بحرية، بينما استهدفت القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية، نفس الهدف بصاروخ باليستي، مما أدى إلى تدمير الهدف بالكامل وغرقه في شمال المحيط الهندي.

وفي هذا السياق، صرّح العميد علي رضا شيخ، المتحدث باسم المناورات، قائلاً: "صباح اليوم، قامت فرقاطة صاروخية تابعة للقوات البحرية للجيش بإطلاق صاروخ كروز لتدمير الهدف البحري في شمال المحيط الهندي، وتزامنًا مع ذلك، استهدفت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الهدف نفسه بصاروخ باليستي، مما أدى إلى غرقه بالكامل."

وأشار إلى أن هذه العملية تعد تجسيدًا عمليًا لمفهوم "الأمن المستدام في ظل الوحدة والقوة"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية ستتصدى لأي تهديد بحزم واقتدار، وأن هذا التعاون العسكري المشترك يبرز التنسيق والتكامل بين وحدات الجيش والحرس الثوري.

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وبناءً على هذا التقرير، وفي إطار تنفيذ المراحل الرئيسة والعملية للمناورات المشتركة "ذوالفقار 1403" للجيش، تم تنفيذ عملية تدمير الهدف المستهدف بواسطة طائرة مسيرة "آرش" في المنطقة العامة للمناورة بنجاح.

كما أنه في إطار استمرار المناورات المشتركة "ذوالفقار" للجيش الإيراني، قام نظام الدفاع الجوي "15 خرداد" التابع لقوات الدفاع الجوي باعتراض الأهداف المعادية التي تم تحديدها بواسطة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد والتي كانت تهدف إلى التسلل إلى المنطقة العامة للمناورة. بعد إجراء عمليات الاكتشاف والتعرف والمتابعة، تم تدمير الأهداف وإسقاطها.

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وفي إطار هذه المناورة، قام نظام الكشف السلبي "مُنير"، الذي يمكنه اكتشاف الأهداف ذات المقطع الراداري المنخفض جدًا دون إصدار أي إشعاعات، بالتعاون المنسجم مع نظام الصواريخ منخفضة الارتفاع "شهيد مجيد" بإكتشاف وتدمير الطائرات المسيرة المهاجمة.

كما شهدت المناورة استمرار نشاطات سلاح الجو في الجيش الإيراني، حيث تمكنت الطائرات المسيرة المتقدمة "مهاجر 6" و"كمان 12" من تنفيذ مهمات متنوعة ومعقدة بنجاح. قامت طائرات "مهاجر 6" و"كمان 12" بمهام الاستطلاع على طول الشريط الساحلي، بهدف التعرف ورصد أي تهديدات محتملة في المناطق الساحلية، مما قدم معلومات حيوية لدعم اتخاذ القرارات التكتيكية.