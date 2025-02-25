حماس تطالب بالضغط على الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني

العالم _ فلسطين المحتلة

وأكدت حماس أن هذه الحوادث تعكس السياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء لأكثر من مليوني مواطن. وفي ظل تجاهل المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، طالبت حماس الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر والولايات المتحدة، بضمان إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والمساعدات الطبية العاجلة لحماية الأطفال في غزة.

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وأشارت الحركة إلى أن أكثر من 17 ألف طفل فقدوا حياتهم نتيجة الحرب والحصار خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية. ويعاني سكان غزة من أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يفتقر مئات الآلاف من النازحين إلى المأوى المناسب والغطاء الكافي، بينما تتزايد معاناة الأطفال مع استمرار موجات البرد القارس.

وقد أسفر العدوان الإسرائيلي عن تهجير مليوني فلسطيني، حيث دُمرت أكثر من 70% من المنازل في القطاع، مما يزيد من صعوبة الحصول على المأوى والاحتياجات الأساسية.