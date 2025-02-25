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وزير الحرب الإسرائيلي يعاقب أسرى محررين فلسطينيين.. والسبب؟

وزير الحرب الإسرائيلي يعاقب أسرى محررين فلسطينيين.. والسبب؟
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

قرر وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، فرض عقوبات على أسرى محررين ممن يقطنون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بزعم حصولهم على مستحقّات ماليّة من السلطة الفلسطينية.

العالم - الاحتلال

وبحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرنوت” اليوم الثلاثاء، فإنّ القرار الذي يطال أسرى محررين وعائلاتهم، جاء بعد توصية من ما يسمى “مجلس محاربة الإرهاب اقتصاديًا”، بالشراكة مع جهاز المخابرات الإسرائيليّة “الشاباك”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ شرطة الاحتلال اقتحمت منازل وصادرت ممتلكات وأموال بمئات آلاف الشواقل، بعد صدور قرار كاتس.

وبيّنت أن هذه الأموال المصادرة ستُدفع لعائلات إسرائيليّة متضررة من ما يسمى “الإرهاب الفلسطيني بدل أن تكون مكافأة للقتلة”، حسب قرار كاتس.

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وقال وزير حرب الاحتلال إنّه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالاستمرار في مكافأة منفذي العمليات مقابل قتل وإيذاء الإسرائيليين. واعتبر أنّ “الأموال الدموية التي تدفعها السلطة الفلسطينية هي وقود للإرهاب”.

ووفق تقرير قدّمه وزير حرب الاحتلال إلى الكابينت حول مدفوعات السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات عام 2024، فقد جرى تجميد 470 مليون شيكل من أموال المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي سيتم تحويلها لتعويض عائلات القتلى الإسرائيليين.

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