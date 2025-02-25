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ايران تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة 'تراسيكا'

ايران تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة 'تراسيكا'
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق والتنمية الحضرية "أمين ترفع" أن ايران ستتولى الرئاسة الدورية للجنة الحكومية الدولية لمنظمة تراسيكا، بدءا من الاجتماع الـ 17 للجنة التي سيعقد غدا الأربعاء.

العالم - ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق والتنمية الحضرية "أمين ترفع" أعلن أن، إيران ستتولى الرئاسة الدورية للجنة الحكومية الدولية لمنظمة تراسيكا، على مدى عام واحد؛ وذلك بدءا من الاجتماع الـ 17 للجنة التي سيعقد غدا الأربعاء.

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وأوضح "ترفع" في تصريح له على هامش اجتماع الأمناء الوطنيين لـ "تراسيكا" الذي عقد اليوم الثلاثاء في طهران، أنه "خلال فترة رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجنة، ستسعى الى تنفيذ مبادرات تساهم في تطوير النقل العابر وتعزيز مستويات التعاون في مجال النقل البري وايجاد فرص جديدة لتسهيل حركة المرور والنقل الرخيص في المنطقة من خلال شبكة نقل اقليمية ومتعددة الأطراف".

وأضاف: تعزيز مكانة إيران في المنظمات الدولية ومتابعة المبادرات في مجال النقل العابر والنقل البري، هي من بين الأمور الأخرى التي سيتم متابعتها خلال فترة رئاسة إيران للجنة الحكومية الدولية لتراسيكا.

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