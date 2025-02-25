طهران تشهد انعقاد المؤتمر الدولي الأول لأنظمة الرادار والمراقبة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

إنعقد المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الدولي الأول لأنظمة الرادار والمراقبة بحضور محمدرضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية وعدد من القادة العسكريين والباحثين في تقنيات الاستشعار، في جامعة الشهيد ستاري لعلوم وتكنولوجيا الطيران.

وأوضح رئيس المؤتمر الوطني التاسع للرادار وأنظمة المراقبة العميدالركن الطيار د.محمدرضا مروي نام لقناة العالم أن: "المؤتمر يعرض أفضل البحوث العلمية لتكنولوجيا الرادار والاستشعار عن بعد، وجامعة الشهيد ستاري لعلوم وتكنولوجيا الطيران لها إمكانيات وطاقات علمية كبيرة تخدم الملاحة الجوية."

وعرض المشاركون آخر إنجازاتهم العلمية والبحثية في تقنيات الرادار وتطبيقاتها، وناقشوا تصاميم وصناعة الرادار ومعداته بتكاليف تنافسية وأحجام مختلفة للأغراض العسكرية والمدنية.

وقال المسؤول العلمي للمؤتمر د.هومن أكبرزاده إن: "أحد أهداف المؤتمر ربط الجامعات التقنية والمراكز الصناعية، وإقامة علاقات عمل بين المبتكر والمستثمر، لإنتاج أجهزة استشعار متطورة لعرضها في الأسواق العالمية."

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الحضر الظالم أدى إلى الاكتفاء الذاتي والتقدم الكبير في الصناعات الدفاعية والمدنية، وشهدت إيران تطورا كبيرا في مجال التقنيات الحديثة الدفاعية وغير الدفاعية.

أنظمة الرادار تستخدم في السلم والحرب، وتسعى الدول وإلى جانبها شركات التقنية لتطوير أنظمة الاستشعار في سباق محموم لجلب الأمن والأمان لمستخدميها.

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