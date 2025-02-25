سفير ايران في روسيا: عراقجي ولافروف ناقشا القضايا النووية

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية ان جلالي صرح قائلا: "كانت المحادثات بين وزيري الخارجية مفصلة وتناول جزء منها مجال العلاقات الثنائية، وأعتقد أن جميع جوانب العلاقات الثنائية تم استعراضها خلال هذا اللقاء، بما في ذلك المشاريع الاقتصادية المشتركة التي لدينا. كما ناقش الوزيران جميع المجالات، سواء السياسية أو الأمنية أو الدفاعية."

وأضاف جلالي: "كما ناقش الوزيران بشكل مفصل قضايا المنطقة، بما في ذلك فلسطين ولبنان، والتعاون بين ايران وروسيا في المنطقة."

وتابع السفير الإيراني في روسيا، قائلًا: "تمت مناقشة التعاون في المجال الدولي، وخاصة القضايا النووية الإيرانية والتفاعلات التي لدينا."

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وأوضح جلالي: "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعناها تم وضع إطارها لمدة عشرين عامًا، وعلى المسؤولين في كلا البلدين اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال من خلال هذه الاتفاقية. فرق العمل لدينا تعمل حاليًا في طهران على هذا الموضوع."

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وعند سؤاله عما إذا كانت هناك أي رسالة من الجانب الأمريكي إلى إيران، أجاب السفير: "ليس لدي أي معلومات بهذا الشأن."