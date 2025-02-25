ممثل قائد الثورة.. تشييع الشهيد نصرالله أظهر قوة المقاومة الإسلامية

العالم _ لبنان

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، أشار آية الله حسيني إلى العلاقة الوثيقة التي تربط قائد الثورة الإسلامية بالسيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، مستشهدًا بمقولة شهيرة للسيد حسن نصر الله حول فخره بكونه عضوًا في "حزب ولاية الفقيه"، مؤكدًا أن هذه العبارة تعكس اعتزازهم بالانتماء لهذا الحزب.

وأضاف حسيني أن قائد الثورة الإسلامية وجه خطابًا خاصًا بمراسم التشييع، حيث شاركت فيه شخصيات رفيعة المستوى من إيران، مما يدل على أهمية حزب الله والشهيد السيد حسن نصر الله. وأوضح أن حزب الله لا يدافع عن لبنان فحسب، بل يقف أيضًا في مواجهة الاستكبار ويدافع عن هوية الإسلام والمقاومة.

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وتابع حسيني أن الطائرات الإسرائيلية حلقت في سماء مراسم التشييع بهدف إرهاب المشاركين، لكن الجماهير المشيعة وقفت بثبات وهتفت "الموت لإسرائيل"، مما يعكس تصميمهم على المقاومة.