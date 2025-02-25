استشهاد 12 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي على طولكرم ومخيماتها

العالم _ فلسطين المحتلة

وذكرت "اللجنة الإعلامية" في مخيم طولكرم أن العدوان أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا، من بينهم طفل في السابعة من عمره وسيدتان، إحداهما حامل في شهرها الثامن. وكان آخر الشهداء قد ارتقى بعد أن صدمته آلية عسكرية تابعة للاحتلال في شارع نابلس.

كما أفادت اللجنة بإصابة أكثر من 20 فلسطينيًا بجروح متفاوتة، نتيجة الرصاص الحي والشظايا، بالإضافة إلى إصابات أخرى بسبب صدمهم بالآليات العسكرية.

وأشارت اللجنة إلى أن العدوان الإسرائيلي على طولكرم ومخيماتها مستمر منذ شهر كامل، بينما يتواصل العدوان على مخيم نور شمس لليوم السابع عشر. وأوضحت أن قوات الاحتلال قامت بطرد الأهالي تحت تهديد السلاح، مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة تجاوزت 15 ألف نازح، توزعوا في مراكز إيواء ومنازل أقاربهم في المدينة وضواحيها.

شاهد.. قوات الاحتلال تدمر بلدة قباطية قبل الانسحاب منها

كما نوهت اللجنة إلى أن العدوان تسبب في دمار شامل للبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، مما أثر بشكل كبير على حياة السكان الذين بقوا في بعض أحياء المخيمين، وزاد من معاناتهم بسبب النقص الحاد في الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال.

ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود لدعم وإسناد أهالي المدينة ومخيماتها، وتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.