البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

العالم - سوريا

واختتم المؤتمر، اليوم الثلاثاء، أعماله بإصدار بيان ختامي أكد على مجموعة من المبادئ والتوجهات الأساسية التي تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكد المشاركون في بيان اختتام المؤتمر، أهمية الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التجزئة.

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وفي سياق تعزيز الأمن والاستقرار، شدد المؤتمر على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني قوي يحمي سيادة البلاد، إلى جانب التأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق معايير عادلة.

كما تمّ التشديد على رفض العنف والتمييز، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والانتقام.

ودعا البيان إلى احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وحماية حقوق الطفل، وتفعيل دور الشباب في بناء سوريا الجديدة. كما تمّ التأكيد على ضمان حرية الرأي والتعبير، وتعزيز ثقافة الحوار كقيمة أساسية في المجتمع.



وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، طالب المؤتمر برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، نظراً لتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين، إلى جانب الدعوة لإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، وإطلاق عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

كما تمّ الإشارة إلى ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط لسد الفجوات التعليمية.

وشدد البيان على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، لضمان مشاركة أوسع في عملية التنمية وإعادة الإعمار.



واعتبر المشاركون أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقاً وطنياً، تلتزم به جميع القوى الفاعلة، ويشكل خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستقر لسوريا، يستند إلى مبادئ العدالة، والحرية، والوحدة الوطنية.

وعقدت الادارة السورية الجديدة مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة دمشق وسط حملة انتقادات لتجاهل شخصيات فاعلة في الخارج والداخل.



وفيما اعلن مسؤولون أكراد عدم تلقيهم دعوات للمشاركة، اكد المجلس الوطني الكردي أن الحوار الوطني الحقيقي لا يجتزأ أو يتجاهل مكونات الشعب معتبرا تهميش المكونات السياسية والقومية، انتهاكا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للاكراد.

ووصف توجيه الدعوات بالانتقائي، ولا يضمن تمثيلا لمختلف القوى السياسية. كما شهد المؤتمر انتقادا وسخرية في ظل اعتذارات عن المشاركة ودعوات للمقاطعة من جانب بعض السوريين.