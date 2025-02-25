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ورقة حقائق جديدة تكشف عن 14 ألف مفقود في غزة

ورقة حقائق جديدة تكشف عن 14 ألف مفقود في غزة
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال مركز الدراسات السياسية والتنموية بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، إن عدد المفقودين في غزة تجاوز 14 ألف شخص، بينهم 2000 إلى 3000 محتجزون قسرًا في السجون الإسرائيلية وسط تعتيم كامل على مصيرهم.

العالم - فلسطين

وأشار المركز في ورقة الحقائق، أن جثامين بقية المفقودين يُعتقد أنها لا تزال تحت الأنقاض أو في مناطق يمنع الاحتلال الوصول إليها.

ووفق المركز فإن تصنيف المفقودين يشمل مفقودين بعد اقتحام المقاومة لغلاف غزة في 7 أكتوبر/ كانون الأول 2023، وضحايا القصف المكثف المدفونين تحت الأنقاض، والمعتقلون قسرًا في السجون الإسرائيلية دون معلومات عن أماكنهم، إضافة للمفقودين أثناء النزوح بسبب الفوضى والتهجير القسري.

وأوضح أن الاحتلال يفرض قيودًا تُعرقل توثيق أعداد المفقودين بدقة، ويمنع فرق الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

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ودعا المركز إلى الضغط الدولي لضمان وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مطالبًا بتعزيز التوثيق عبر معدات الفحص الجنائي والحمض النووي لتحديد هوية الضحايا.

وأكد مركز الدراسات السياسية، على ضرورة إنشاء آلية تنسيق دولية بين الجهات الحقوقية لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال قانونيًا، مشددًا على أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.

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