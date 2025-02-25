شهيد وإصابات باعتداءات للاحتلال في نابلس.. والمقاومة ترد

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر طبية قولها، أن الشاب طارق قاسم قصاص، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في محيط المقبرة الغربية بمدينة نابلس.

بدورها، أكدت فصائل المقاومة أنها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، واستهدفت جنود الاحتلال بعبوة ناسفة في محيط المقبرة الغربية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية بأن 6 مواطنين أصيبوا خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس، وذلك للمرة الثالثة منذ ساعات الصباح، وسط انتشار مكثف في محيط المقبرة الغربية.

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ومن بين الإصابات اثنين بالرصاص الحي و3 بشظايا الرصاص، وواحد نتيجة التدافع والسقوط، و15 آخرين بحالات الاختناق، وذلك بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

في غضون ذلك، أصيب مواطنون وطلبة مدارسة بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال لاحقت طلبة المدرسة الثانوية في القرية، وألقت قنابل الصوت والغاز صوبهم، وصوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العديد منهم بحالات اختناق، وبث حالة من الهلع الخوف في صفوف طلبة المدرسة الأساسية.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بجروح نتيجة اعتداء مستوطنين عليه أثناء رعيه مواشيه في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية.

وأصاب المستوطنون أحد الرعاة بجروح في الفخذ، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت مواطنا (20 عاما) من ذوي الإعاقة، بعد تعرضه للطعن من قبل أحد المستوطنين إلى المستشفى.

ويتعرض رعاة الماشية في الأغوار الشمالية، لانتهاكات مستمرة يقوم بها المستوطنون المسلحون، من اعتداءات جسدية، وإجبارهم على ترك مراعيهم، ومحاولة سرقة مواشيهم.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر سليمان توفيق دراغمة، أثناء مروره عبر حاجز طيار بين طوباس ونابلس.