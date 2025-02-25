بالفيديو.. الجيش السوداني يستولى على اسلحة وذخائر للدعم السريع

العالم - مراسلون

بعد سيطرته علي الجزء الشرقي من جسر سوبا جنوب الخرطوم اعلن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني استلامه منظومة تشويش كاملة من الدعم السريع، ما يسهل تقدم الجيش في المحور الغربي للجسر،كما تم استلام اسلحة وذخائر اماراتية في منزل احد السكان بمدينة القطينة التي تم تحريرها مؤخرا بولاية النيل الابيض.

ومازال الجيش يعتمد خطة الحصار في العاصمة الخرطوم في محاولة لاجبار قوات الدعم السريع علي الاستسلام في ظل نفاد مخزونهم الغذائي.

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واشار الخبير العسكري، اللواء المعتصم عبد القادر، ان "هي ليست لها القوة الكافية لمواجبهة الجيش السوداني، خاصة بعد التجهيزات الاخيرة في مجال الطيران والمدفعية التي تحصل عليها الجيش السوداني،و هذه هي محاولات فقط لانقاذ ما تبقى من شراذم الدعم السريع المتمردة".

وما بين التهوين والتهويل تظل قضية الميثاق السياسي المفضي لحكومة موازية محل جدال فيما يتعلق بتأثيرها علي الساحتين السياسية والعسكرية مع تقدم الجيش في عديد المحاور وهذا ما يفتقده الدعم السريع ليظل السؤال اين سيقيم حكومته الموازية.

واعتبر المحلل السياسي، طلال اسماعيل، ان " انتصارات الجيش السوداني التي حققها مؤخرا بات هذا الميثاق لا قيمة له خصوصا وان الجيش السوداني الان يحضر لانتقال عملياته العسكرية من الخرطوم من ثم الى مدينة الابيض ثم الى اقليم دارفور لذلك لن يكون هناك اي مقر لهذه الحكومة التي يعتزم الدعم السريع ان يشكلها".

سجال المعارك في السودان تبرز نتائجها جلية في من يحكم سيطرته علي ولايات دارفور .

