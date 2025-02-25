تقرير اسرائيلي يكشف ارتفاع حد في اسعار المنتجات والضرائب بالكيان

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بعد سنوات من النمو وارتفاع الأجور، يواجه العديد من المتخصصين في مجال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية واقعاً جديداً وهو انخفاض عدد الوظائف الشاغرة واختفاء المكافآت موقع غلوبس الإسرائيلي يشرح أنه في الوقت ذاته انخفض ​​متوسط ​​الراتب في الصناعة إلى أقل من 30 ألف شيكل ما يعادل تسعة الالاف دولار بحلول نهاية عام 2024.

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وسط صدمة الأسواق. فقد افتتح عام 2025 في "إسرائيل" بزيادات حادة في أسعار المنتجات الاستهلاكية والكهرباء والمياه وضرائب العقارات وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، وفي مثل هذا الواقع، اعتاد مديرو التكنولوجيا الفائقة على تلقي مطالبات بتحديث الرواتب من الموظفين. لكن الاتجاه العام هو العكس: استمرار انخفاض الأجور وتوفير الوظائف ذات التقنية العالية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي التي نشرت الأسبوع الماضي، انخفض متوسط ​​الراتب في قطاع التكنولوجيا الفائقة، و انكماش عدد العاملين في التكنولوجيا هذا العام.

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