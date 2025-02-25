الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش 25-02-2025

الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 24-02-2025

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 24-02-2025

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 22-02-2025

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 22-02-2025