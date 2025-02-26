حماس تدعو الأمم المتحدة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

العالم-فلسطين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشدّ العبارات، العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغّل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة.

كما أدانت حماس في بيان لها، الأربعاء، القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق، وعدّته اعتداءً سافراً على السيادة السورية، واستمراراً لسياسة العربدة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.

ودعت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الصهيونية المتصاعدة، واتخاذ موقفٍ جادٍّ للجم حكومة الاحتلال الفاشي، والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة، كما نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت عدة مواقع في منطقة الكسوة جنوب دمشق وفي ريف درعا في وقت متأخر من الليلة الماضية، في حين توغلت قوات الاحتلال إلى الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.

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واستهدفت الغارات الإسرائيلية الكسوة بريف دمشق ومحيط مدينة إزرع بريف درعا جنوب سوريا، وتوغلت قوات الاحتلال إلى قرية عين البيضا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا حسب ما أكدت مصادر للجزيرة.

ووفق مصادر إعلامية؛ فإن تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة السورية دام لأكثر من نصف ساعة، فيما استهدفت الغارات المواقع المستهدفة في جنوب دمشق ثكنات عسكرية للفرقة الرابعة سابقا والحرس الجمهوري ومستودعات أعاد الجيش السوري للحكومة الجديدة تفعيلها.

وتحدث سكان عن دوي انفجارات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.