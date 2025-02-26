قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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اللواء سلامي: إن لم يتعظ الأعداء وواصلوا شرورهم فعليهم ترقب هزائم أخرى
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سلامي: عمليات الوعد الصادق كانت نموذجا ولم يتلقوا بعد الضربة الاساسية
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سلامي: "اسرائيل" فشلت في القضاء على حماس وحزب الله وكذلك أنصار الله
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اللواء سلامي: الأعداء الذين يريدون الاطاحة بإيران فشلوا في السيطرة على غزة
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قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي: الأعداء لم يروا بعد ضرباتنا الحقيقية
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حماس تدين العدوان الاسرائيلي على سورية داعية الى ضرورة لجم الاحتلال
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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم العين غرب نابلس بالضفة الغربية
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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عايدة في بيت لحم بالضفة الغربية
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مدرعات إسرائيلية من نوع ايتان تقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية
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قوات الإحتلال تقتحم منطقة الجداول في بلدة بيت جالا ببيت لحم في الضفة