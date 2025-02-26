سلطات الاحتلال تُغير إدارة الحرم الإبراهيمي

العالم-الاحتلال

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدارة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، أن الأعمال في الحرم نقلت من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تسمى هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي.

وبموجب القرار، سيتم استئناف العمل بسقف المنطقة المعروفة باسم “الصحن” الخاص بالحرم الإبراهيمي.

وكان مستوطنون وضعوا خيمة في مكان الصحن قبل 20 عاما، وخصصوها مكانا للعبادة وبقيت قائمة حتى اليوم، حيث يطالب المستوطنون بسقف الصحن لتخصيصه مكانا للعبادة.

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وكانت قوات الاحتلال شرعت بسقف الصحن في التاسع من يوليو/تموز العام الماضي، وأوقفت العمل به بعد يومين، إثر هبة شعبية في الخليل، تمثلت في وقفات واحتجاجات نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية، رفضها القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها صاحبة السيادة على الحرم الإبراهيمي في الخليل، وعدّت أن أي محاولة لتغيير هذا المعلم الديني اعتداء على مقدس من المقدسات الإسلامية.