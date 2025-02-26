اسلامي: برنامجنا النووي يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - ايران

و على هامش اجتماع الحكومة؛ صرح اسلامي للصحفيين، بانه تم الكشف الاسبوع الماضي عن إنجاز مهم يتعلق بمسألة الحصول على غاز الهيليوم الطبيعي، الذي يعد أحد الفرص ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لإيران.

واشار الى انه حاليا يجري تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في بوشهر والامور تسير بشكل جيد هناك، مشيرا الى ان هناك 5 الاف عنصر بشري يعمل في هذا المشروع وجميع جبهات العمل نشطة في الموقع ويتم تصنيع المواد المطلوبة في المصانع سواء في روسيا أو في إيران.

ايران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية

وفيما يتعلق بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اوضح اسلامي انه من الطبيعي أن يتكون هذا التقرير جزأين؛ جزء منها يتعلق بقضايا الضمانات والجزء الآخر يتعلق بخطة العمل المشترك الشاملة، التي تستند إلى القرار 2231، لافتا الى ان الدول الأوروبية كثفت ضغوطها على الوكالة لإصدار تقرير شامل، ومن جهتها أعلنت الوكالة أنه سيتم إعداد هذا التقرير في الجولة القادمة.

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وفي هذا السياق، اعرب عن امله في أن يحترم فريق عمل الوكالة الدولية، كما جاء في القانون، حقوق جميع الدول وأن يتصرف بمهنية ويبتعد عن التسييس والتحيز، ويتصرف وفق طبيعة القانون المحدد له، وألّا يكون سببا في الضغوط والأعمال غير القانونية ضد أي دولة، بما في ذلك ايران.

كما صرح مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية، بأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زال قائما بحيث تشرف الوكالة الدولية على برنامج ايران النووي ويتفقد مفتشوها المنشآت النووية الايرانية يوميا ووفقا للجدول الزمني المتفق عليه.