ايران تؤکد موقفها بشأن الملف النووي.. لن نتفاوض تحت الضغط

العالم - ايران

لدى إيران وروسيا وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية وتعملان علی تعزيز تعاونهما الإقليمي والدولي؛ هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران.

بزشكيان قال ان العلاقات بين البلدين تشهد نمواً كبيراً وأكد ضرورة تسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات، وخاصة الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين البلدين، واضاف أن إيران وروسيا لديهما قدرات مناسبة لتعزيز التعاون مع بعضهما البعض وان طهران عازمة على تعزيز العلاقات.

وخلال مؤتمر صحفي مع لافروف، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لن تخوض مفاوضات في الموضوع النووي تحت الضغط وأنها تدعم الحوار في هذا المجال.

وقال عراقجي:"في الموضوع النووي سننسق المواقف مع اصدقائنا في روسيا والصين في هذا المجال وحول المفاوضات النووية فإن مواقف ايران واضحة، لن ندخل المفاوضات بشأن الملف النووي تحت الضغط والتهديد والحظر، ولهذا لامجال للتفاوض المباشر مع واشنطن طالما تستمر سياسة الضغوط القصوی بشکلها الراهن".

بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المناقشات مع الجانب الايراني تطرقت إلى نتائج الاتصالات الروسية مع الاميركيين، وقال ان موسکو ستساعد في ايجاد سبل بعيدة عن التأزيم في الملف النووي الايراني.

وقال لافروف:"تحدثنا مع ايران عن نتائج الاتصالات الروسية مع الاميرکيين وأکدنا ان فرض العقوبات الاقتصادية غيرمقبول ونواصل العمل لتقليص تأثيرها. سنساعد في ايجاد سبل بعيدة عن تأزيم الوضع في النووي الايراني. يجب حل جميع قضايا الشرق الاوسط علی أساس القرارات الأممية".

وحول الملف السوري شدد الوزيران على أهمية وحدة الأراضي السورية وسيادتها وازدهارها واحترام حق تقرير المصير لشعبها، ودعم السلام والاستقرار في هذا البلد.

إقرأ ايضاً.. سفير ايران في روسيا: عراقجي ولافروف ناقشا القضايا النووية