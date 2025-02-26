حل أزمة تبادل الأسرى ومساع إسرائيلية لتوسيع المرحلة الأولى

العالم - فلسطين

ويستقبل قطاع غزة اليوم الـ39 من اتفاق وقف إطلاق النار على وقع ما ذكرته مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى وعدم التوجه إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ونقلت فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن تل أبيب تسعى لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بدلا من الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن بنيامين نتنياهو يسعى لإطلاق عشرات الأسرى المتبقين، مع تجنب الالتزام بوقف الحرب، مضيفة أن الوسطاء يأملون بدء محادثات المرحلة الثانية هذا الأسبوع.

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في غضون ذلك، أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا استعداده للمشاركة شخصيا في هذه المفاوضات عند الاقتضاء.

وفي السياق كشف موقع أكسيوس أن ويتكوف قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إذا سارت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي.

في المقابل، أعلنت حركة حماس، اختتام وفدها زيارة للقاهرة تم خلالها التوصل لاتفاق لحل مشكلة تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت الماضي.

وأوضحت الحركة في بيان أن التوافق جرى على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

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