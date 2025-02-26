مبعوث ترامب يتحدث عن إمكانية انضمام لبنان وسوريا إلى اتفاقيات التطبيع!

العالم-الاميركيتان

وادعى ويتكوف خلال فعالية أقيمت في واشنطن لصالح اللجنة اليهودية الأمريكية: "هناك الكثير من التغييرات العميقة التي تحدث".

ولفت إلى إمكانية التطبيع بين لبنان وسوريا، بعد الانتكاسات الأخيرة التي تعرضت لها القوات في البلدين، قائلا: "بالمناسبة، يمكن للبنان أن يحشد قواه وينضم إلى اتفاقات إبراهيم للسلام، كما هو الحال مع سوريا" حسب تعبيره.

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يذكر أن ولي العهد السعودي أكد في سبتمبر الماضي، أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت السعودية قد عبرت عن هذا الموقف على لسان خارجيتها عدة مرات، حيث أكدت في فبراير أنه "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".