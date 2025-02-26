غارات إسرائيلية على دمشق ودرعا وسط تنفيذها لأوسع توغل في سوريا

العالم - سوريا

كوضوح الشمس، أطماع كيان الاحتلال الاسرائيلي في سوريه واضحة للعيان ولايحاول حتى أن يخفيها مستغلا صمت الحكومة الجديدة في دمشق وتغاضيها عن جرائمه.

وفي آخر التطورات، استهدف طيران الاحتلال ب4 ضربات مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة الكسوة بريف دمشق، كما استهدفت مقرا آخر في بلدة أزرع في محافظة درعا جنوبي سوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل لم يتمَّ تحديدُ هُويتهما وإصابة آخرين، وفق ما أفادَ المرصد السوري.

وتزامنتْ الغارات مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في ريف درعا الغربي وفي محافظة القنيطرة المجاورة.

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ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتوغل بري داخل الاراضي السورية، حيث عبرت قواته من قرية صيدا الجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة. وتقدمت آليات جيش الاحتلال باتجاه قرية البكار في ريف درعا الغربي وقرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي في أوسع عملية توغل في جنوبي سورية منذ تسلّم السلطات الجديدة امور البلاد.

من جهته، برر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه قائلا إنه هاجم أهدافا عسكرية في جنوب سوريا بما في ذلك مقرات ومنشآت تحتوي على أسلحة لأنها تهدد كيانه. وقال وزير حرب الكيان يسرائيل كاتس ان الاعتداءات الاخيرة تأتي في إطار نزع السلاح في جنوب سورية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ختام مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، حيث كان أهم مخرجاته المطالبة بانسحاب الكيان الإسرائيلي الفوري من الأراضي السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض تجزئتها.

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