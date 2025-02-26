حماس: تسليم جثث "الإسرائيليين" بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريحات صحفية: تم التوافق مع الأشقاء في مصر على حل إشكالية تأخير الاحتلال إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين".

ولفت إلى أن المقاومة ستسلم 4 جثث لأسرى إسرائيليين بشكل متزامن مع إفراج الاحتلال للدفعة المؤجلة إضافة لإطلاق سراح ما يقابلها من النساء والأطفال الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة.

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وتابع: "هناك ضمانات واضحة من الوسطاء ومطلوب من الاحتلال أن يلتزم بما تم التوافق عليه".

وكانت "إسرائيل" تنصلت من الإفراج عن الدفعة من الأسرى الأسبوع الماضي، مما خلق أزمة في استكمال الصفقة، إلا أن مباحثات واتصالات جرت لاستئنافها.