الشيخ قاسم يلتقي قاليباف وعراقجي قبل مغادرتهما لبنان

العالم - ايران

وبحسب وسائل الاغلام اللبنانة فقد حضر السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، اللقاء أيضا، حيث جرى عرض آخر التطورات والمستجدات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية.

وكان كل من قاليباف وعراقجي، وأماني قد حضرا تشييع الأمينين العامين لحزب الله، الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، في بيروت، الأحد الماضي.

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وخلال التشييع، ألقى الشيخ قاسم كلمة تعهّد فيها السير على نهج السيد نصر الله، مشدداً على أنّ "المقاومة هي الأساس، وستبقى خياراً ما دام الاحتلال قائماً".

كما أكد الشيخ قاسم التزام حزب الله "المشاركة في بناء الدولة اللبنانية القوية والعادلة تحت سقف اتفاق الطائف"، مبدياً الحرص على وحدة الوطن، والسلم الأهلي، ومشاركة الجميع في بناء الدولة".

وأعلن الأمين العام لحزب الله "أنّنا أصبحنا الآن في مرحلة جديدة تختلف أدواتها وكيفية التعامل معها"، متابعاً: "سنُمارس عملنا في المقاومة.. نصبر أو نُطلق متى نرى مناسباً، ولن تأخذوا عبر السياسة ما لم تأخذوه في الحرب".