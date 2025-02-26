الطاقة الذرية الايرانية: يجب أن يكون تعامل الوكالة الدولية مهنيًا

العالم - ايران

وصرح اسلامي اليوم الاربعاء للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية: نحن على اتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ونخضع لرقابتها والمفتشون التابعون للوكالة يقومون بعمليات التفتيش يوميًا وفقًا للجدول المحدد.

وأشار إسلامي إلى قيام دول الترويكا الأوروبية بتشديد الضغط على الوكالة لتقديم تقرير شامل، وقال: نأمل أن تتصرف الوكالة كما هو مكتوب في قانونها، وأن تحترم حقوق جميع الشعوب، وأن يكون تعاملها مهنيًا، وأن تبتعد عن العمل المسيس والتحيز السياسي، وأن تسمح لها بأن تعمل وفقًا للطبيعة التي حددها القانون، وأن لا تكون أداة ضغط أو حركات غير قانونية وغير حقوقية ضد أي دولة، بما في ذلك بلدنا.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: إنشاء محطات النووية يجري على قدم وساق وهناك نشاط جيد في بوشهر. ان إنشاء أي محطة للطاقة النووية يتطلب من 7 إلى 9 سنوات حتى مع توفر الاموال اللازمة.



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وتابع: نأمل أن نتمكن بحلول نهاية البرنامج التنموي السابع من إنجاز 2000 ميغاواط جديدة وزيادة الطاقة النووية للبلاد من ألف ميغاواط في الساعة إلى 3 آلاف ميغاواط في الساعة.

وتحدث رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية عن التهديدات الموجهة ضد المراكز النووية في البلاد، قائلًا: تهديد الصناعة النووية للبلاد موجود دائمًا. اليوم وغدًا سيتم إجراء مناورات الدفاع النووي في المنشآت النووية. إيران أكثر مقاومة مما يتصور العدو، وبنيتنا التحتية ليست عرضة للتضرر.

وأضاف إسلامي حول تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بأسئلة الضمانات: الوكالة حصلت على إجابات لأسئلة الضمانات، ولكن هناك إرادة سياسية لعدم قبول هذه الإجابات. عندما يقول المدير العام للوكالة إن إيران يجب أن تحل قضاياها مع ترامب، فهذا يعني أن الموضوع سياسي وليس فنيًا.