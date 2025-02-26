نتنياهو: السماح لسكان غزة بالمغادرة جزء من استراتيجيتنا ضد حماس

العالم - الاحتلال



وزعم نتنياهو، في كلمة له، إن "خطة ترامب بشأن قطاع غزة يجب أن تحظى بالدعم وأن تطبق"، مضيفا أن "الجميع يقول إن غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض، لذا سمحنا بالمغادرة دون دفع شيء".

وتابع أن "الخطة تهدف إلى منح سكان قطاع غزة حرية مغادرته"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تؤيد هذه المبادرة"، حسب زعمه.

وأكد نتنياهو أن "هدف إسرائيل الأساسي هو القضاء على حماس وإعادة المحتجزين، وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا مستقبليا على الكيان".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.



إقرأ أيضا.. جنرال صهيوني: جيشنا كان مشلولًا خلال طوفان الأقصى وخسرنا 15-0!

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.

وأضاف روبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن هذه الدول لم توافق على الخطة المقترحة، معربًا عن أمله في أن يقدم الشركاء العرب خطة أفضل لإعادة إعمار غزة وإدارتها.