لابيد يقترح إدارة مصر لغزة لمدة 15 عامًا مقابل إسقاط الديون!

العالم - الاحتلال

وحتى الساعة 17:00 (ت.غ) لم تعقب القاهرة رسميا على مقترح لابيد، الذي يأتي بعد حرب إبادة جماعية شنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين في غزة.



وأعلن لابيد عن مقترحه في كلمة ألقاها بمؤسسة ما تسمى "الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية" بواشنطن، وفق صحيفة “معاريف” العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة “إكس”.



وكتب لابيد: "طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للعدوان في غزة".



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وزعم: "في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار".



وتابع: بعد مرور نحو عام ونصف العام على "الحرب"، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في حكومة الإحتلال الحالية بديلا واقعيا.



وأردف: "لأسباب سياسية ودينية (..) فشلت حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس".



وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.