قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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مسيّرة للاحتلال تستهدف سيارة في بلدة القصر في البقاع شرقي لبنان
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الاحتلال يدفع بقوات إضافية نحو مخيم جنين في الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تطلق النار تجاه المزارعين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة
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الاحتلال يغلق مداخل عدد من القرى جنوب بيت لحم في الضفة الغربية
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طيران الاحتلال الحربي يحلق في أجواء مدينة طولكرم بالضفة الغربية
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لجان المقاومة الفلسطينية: ندعو كل المسلمين للتحرك لانقاذ الحرم الابراهيمي
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لجنان المقاومة الفلسطينية: لا يحق للاحتلال تغيير معالم الحرم الابراهيمي
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الاحتلال يقتحم بلدة يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية ويطلق قنابل الغاز عليها
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انفجارات في قطاع غزة بعد كسر طائرات حربية للاحتلال حاجز الصوت
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حركتا حماس والجهاد الاسلامي تستنكران العدوان الاسرائيلي على سورية