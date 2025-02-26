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صباح جديد..

أطفال الحروب: التحديات والحلول.. واستقبال شهر رمضان المبارك

الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج"صباح جديد" الضوء على أطفال الحروب وكيف يمكن معالجتهم نفسيًا، حيث يعيش الكثير من الأطفال معاناة الحروب والصراعات ويعانون من ويلاتها، ومنها التجربة القاسية التي يعيشها أطفال غزة حاليًا جراء إعتداء الاحتلال الإسرائيلي على بلدهم.

العالم - صباح جديد

يشاهد الكثير من الأطفال في شتى أنحاء العالم مشاهد الدمار والدم والخراب والتدمير. تدمير كل شيء يحدث في قطاع غزة على مرأى من العالم.

كما أن الطفل لديه حساسية معينة تجاه أعمال العنف والحرب. طفل في عمر الورد يفترض أن يكون يلعب، ولكن أطفال غزة كانوا يتصدون لأعتى وأقوى آلات الحرب.

كما أن الأطفال في العالم أجمع، سواء في الدول العربية أو غير العربية، يشاهدون هذه المشاهد من الخراب والتدمير والقتل.

كما يناقش البرنامج استقبال شهر رمضان الكريم شهر الخير والرحمة وهو عند الله من أفضل الشهور وفضل شهر رمضان المبارك على باقي الشهور.

ضيوف البرنامج:

- الدكتورة ليلى شمس الدين، الباحثة في علم الاجتماع

- الباحثة الإسلامية بلقيس الزاملي

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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