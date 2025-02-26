كدمة على يد ترامب تثير الجدل.. والبيت الأبيض يوضح

العالم - الاميركيتان

وكشفت عدسة الكاميرا عن وجود كدمة على يد ترامب أثناء اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأثارت صورة تظهر وجود كدمة على ظهر اليد اليمنى للرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالأسباب، ما اضطر المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى توضيح الأمر بأن الرئيس يعمل طوال الوقت ويصافح الآخرين باستمرار.

وأبدى أطباء كبار بالولايات المتحدة قلقهم بشأن آثار تشبه الكدمة بلونين أصفر وأرجواني، على ظهر يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 78 عامًا، وظهرت واضحة في صور التقطت أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مسؤول في البيت الأبيض أن آثار الكدمة ناتجة عن مصافحة ترامب لمئات الأشخاص أثناء الحملة الانتخابية وفي واجباته المعتادة.

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فيما نقلت "ديلي ميل" عن الدكتور ستيوارت فيشر، طبيب أمراض الباطنة في نيويورك، أن المصافحة "القوية" قد تكون مسؤولة جزئيًا، لكن عمر الرئيس ترامب ربما كان سببًا آخر.

وأوضح "فيشر" أن الشيخوخة تضعف الأوعية الدموية بشكل طبيعي وتجعلها أكثر هشاشة، مما يجعل ظهور الكدمات "على أي جزء من الجسم" أكثر احتمالية وشدة وسلط الضوء على أن ترامب هو ثاني أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.