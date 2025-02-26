قناة العالم
الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
الاحتلال يطلق قنابل إنارة في أجواء محيط بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
عاجل
قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله في الضفة الغربية
عاجل
الاحتلال:العملية العسكرية متواصلة شمالي الضفة الغربية تزامنا مع شهرمضان
عاجل
مكتب إعلام الاسرى: من المتوقع الافراج الليلة عن 590 إلى 594 أسيرا من غزة
عاجل
شهيدان جراء إنفجار مخلفات للاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
عاجل
آليات الاحتلال تطلق نيرانها على شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة
عاجل
شهيد فلسطيني متأثرا باصابة قبل شهرين بمخيم نور شمس في الضفة الغربية
عاجل
نادي الاسير: تم إبلاغنا بالافراج عن 445 أسيرا فلسطينيا مساء اليوم
عاجل
كتائب القسام تعلن انها ستسلم الليلة جثث 4 أسرى اسرائيليين
عاجل
قوات الاحتلا تقتحم قرية أودلا جنوب نابلس في الضفة الغربية