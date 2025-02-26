ما هو موقف مصر الرسمي من مقترح إدارة غزة مقابل الديون؟

العالم - مصر

وفي بيان للخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، عبرَّت القاهرة عن رفضها لأي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقفين المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.

وتتمثل تلك الثوابت في انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث شدد بيان الخارجية المصرية على أن "المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر أنصاف حلول وتسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي"، مؤكدة أن موقف مصر ثابت بشأن حل القضية الفلسطينية.

وأشار البيان المصري إلى أنه يأتي ردا على استفسارات بشأن المقترحات المتداولة حيال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح "إسرائيلي" يقضي بتولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية مقابل اسقاط الديون الخارجية عن القاهرة.



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ولفت البيان إلى أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".

وأمس الثلاثاء، كشف زعيم المعارضة في كيان الاحتلال، يائير لابيد، عن خطة قدمها في واشنطن تتضمن تولي مصر مسؤولية إدارة القطاع لمدة 15 عاما، مقابل شطب المجتمع الدولي للديون الخارجية المصرية البالغة 155 مليار دولار.

وأعلن لابيد عن مقترحه في كلمة ألقاها بمؤسسة ما تسمى "الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية" بواشنطن، وفق صحيفة "معاريف" العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة "إكس".



وكتب لابيد: "طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للعدوان في غزة".



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وزعم: "في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار".



وتابع: بعد مرور نحو عام ونصف العام على "الحرب"، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في حكومة الإحتلال الحالية بديلا واقعيا.



وأردف: "لأسباب سياسية ودينية (..) فشلت حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس".



وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.