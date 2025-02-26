جبهة الخلاص بتونس تحذر من تداعيات تعامل السلطات مع ملف السجناء!

العالم – خاص بالعالم

استباقا لموعد محاكمة القيادات السياسية المتهمة بالتآمر على أمن الدولة في تونس في الرابع من مارس المقبل رفضت جبهة الخلاص المعارضة قرار السلطات إجراء المحاكمة عن بعد دون حضور المتهمين داعية انصارها إلى التظاهر أمام المحكمة تزامنا مع إجراء المحاكمة.

وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة وقيادي في جبهة الخلاص: عجزها عن الدفاع هو الذي جعلها اليوم تسعى لتغييب صوت الدفاع ولضرب الحق في المحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة العادله ولابقاء المعتقلين في زنزانتهم".

رئيس جبهة الخلاص المعارضة حذر من تداعيات تعامل السلطات التونسية مع ملف السجناء السياسيين مؤكدا ان لديه معلومات بالتحضير داخل الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات وصفها المؤلمة جدا على تونس

وقال احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني:"بما علمت مما يحضر الآن في الكونغرس الأمريكي من عقوبات مؤلمة جدا على تونس حقيقة يحز في قلبي ويحزنني كثيرا وأقول حان الوقت بان نتلافى هذه الامور".

فيما اعتبر بيان الخارجية التونسية انتقادات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعامل تونس مع ملف الحريات تدخلا في شأنها الداخلي.



اعاد الرئيس قيس سعيد مؤخرا اتهام خصومه السياسيين باستهداف الدولة من أجل مصالحهم الذاتية.



وقال قيس سعيد الرئيس التونسي :"هؤلاء الذين قدموا أنفسهم على أنهم جاؤوا لتحقيق أهداف الثورة، ولكنهم في الحقيقة جاؤوا لتحقيق أهداف اللوبيات والكارتلات بكل الوسائل - في الظاهر قانونية وفي الباطن غير قانونية. صحة المواطن لم تكن تعنيهم في شيء، بل كان همهم الوحيد هو ملء محافظ نقودهم".

يذكر ان خمسون منظمة حقوقية تونسية واجنبية قد أطلقت حملة دولية للضغط من أجل إطلاق سراح المعارضين التونسيين.

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